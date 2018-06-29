Пешком быстрее: Большевистская встала в 7-километровую пробку из-за аварии
ДТП около поворота на Бугринский мост собрало пробку длиной больше чем семь километров в сторону Академгородка — она начинается перед станцией метро «Речной вокзал» и тянется, по оценкам очевидцев, до Поклонного креста на Бердском шоссе.
«Стоят два дебила, заняли две полосы, причём один из них такси. Один просто въехал в зад другому — чуть-чуть коснулся, там даже фара не разбита, только помят номер», — рассказал НГС очевидец аварии.
Скорость движения по дороге — от двух до семи километров в час.
Не так давно погасшие светофоры также остановили движение на двух улицах в Октябрьском районе.
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Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова, скриншот yandex.ru/maps