Пешком быстрее: Большевистская встала в 7-километровую пробку из-за аварии

Пробка тянется от станции метро «Речной вокзал»

ДТП около поворота на Бугринский мост собрало пробку длиной больше чем семь километров в сторону Академгородка — она начинается перед станцией метро «Речной вокзал» и тянется, по оценкам очевидцев, до Поклонного креста на Бердском шоссе.







«Стоят два дебила, заняли две полосы, причём один из них такси. Один просто въехал в зад другому — чуть-чуть коснулся, там даже фара не разбита, только помят номер», — рассказал НГС очевидец аварии.







Скорость движения по дороге — от двух до семи километров в час.





Длина пробки — 7,32 километра





Не так давно погасшие светофоры также остановили движение на двух улицах в Октябрьском районе.

