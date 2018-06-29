Новосибирец спас выводок утят-сирот и нашёл им приёмную мать

Неравнодушные местные жители поймали утят и отвезли их в безопасное место.

Житель Октябрьского района Новосибирска спас выводок из восьми утят, которых бросила на закрытой парковке утка.







Птенцов обнаружили сегодня около 9:00 жители дома на улице Шевченко, 11. Один из его жильцов — Евгений — решил помочь утятам и даже отпросился для этого с работы.







«С утра жена поехала на работу, спустилась вниз на парковку и под своей машиной обнаружила утку с утятами. Сняла на видео и отправила мне. У нас есть общая группа в доме, в котором мы живём, — я туда скинул видео, попросил, кто свободен, подошли, помогли поймать их», — рассказал Евгений корреспонденту НГС.







В итоге вместе со своим отцом мужчина смог поймать семерых утят, но утка при виде людей улетела и оставила птенцов одних. В Центре реабилитации диких животных, куда мужчина обратился за помощью, Евгению посоветовали отвезти утят на озеро, где их легко может принять другая утка.







«В группе скинули, что есть озеро в Академгородке специально для уток. <…> Увёз их в Академгородок, там выпустил их в озеро. На видео видно, что там утки подплыли, вроде бы приняли их», — рассказал Евгений.







Позднее выяснилось, что одного утёнка жильцы дома на Шевченко не заметили — он остался на парковке, поэтому Евгению пришлось ещё раз съездить в Академгородок на пруд с утками и выпустить туда и последнего птенца. По оценке мужчины, на все хлопоты он потратил половину дня.







Утят быстро разобрали «приёмные» мамы





Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр Алиса Богомолова, это не первый случай за лето, когда горожане обращаются в Центр реабилитации диких животных и рассказывают об утках, которых встречают на улицах Новосибирска.







«У нас в этом году поступило два одиночных утёночка, просто найденных: один после шторма был найден, другой — просто на дороге был найден в Первомайском районе. Ещё пять-шесть утят нашли на трассе ночью — [после того как машины] сбили мать», — рассказала о находках этого года Алиса.







В середине июня волонтёры Центра реабилитации диких животных вместе с неравнодушной жительницей области спасли ещё одну дикую птицу — журавля, которому пулей сломало крыло.