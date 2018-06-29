Яркое солнце довело загорающих новосибирцев до ожогов и больниц

Врачи напоминают — лучше загорать утром или после четырёх часов вечера, а также использовать солнцезащитный крем

Новосибирские больницы начали принимать горожан, получивших солнечные ожоги, а также тех, кто не смог совладать с жидкостью для розжига.







В течение июня семеро новосибирцев с солнечными ожогами обратились в ожоговое отделение Новосибирской областной больницы, ещё столько же человек обожглись, используя жидкость для розжига мангала, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе медицинского учреждения.







Некоторым из них понадобилась госпитализация, остальным помогли амбулаторно, добавили в областной больнице.







Как советует врач-дерматовенеролог клиники «Медсанчасть-168» Ирина Валинурова, по возможности нужно избегать солнечных лучей, когда они особенно активны.







«Лучше — особенно с маленькими детьми — загорать до одиннадцати и после четырёх, это прописная истина.





Тень не предохраняет от солнечных лучей активных, и соответственно, даже в тени загар можно получить», — рассказала врач.







Она напомнила, что необходимо использовать солнцезащитные кремы — максимальную защиту они дают в первые 45 минут после нанесения. Причём человек, намазавший кожу кремом, всё равно получит загар — только безопасный.







«Обязательно нанесение солнцезащитных кремов с фильтрами в зависимости от возраста, причём необходимо следовать инструкциям, которые прилагаются к этим кремам. Есть водостойкие и смываемые водой. Те, которые смываются водой, они смываются в том числе и потом, поэтому их необходимо обновлять каждые два часа», — рассказала Ирина Валинурова.







Головные уборы можно надеть в жару, но они не спасут от ожогов, которые получит кожа на других участках тела.







В случае если человек всё же получил солнечный ожог, каждые полчаса ему стоит мазать кожу «Пантенолом», приложить прохладную и влажную ткань.





Если кожа не «успокаивается», лучше обратиться к врачу, подчеркнула дерматовенеролог.







Что касается ожога, полученного из-за специальной жидкости для розжига, он может возникнуть как от пламени, так и быть химическим.







«Если будет корка спёкшаяся — то, конечно, только к врачу, потому что нужна будет хирургическая обработка раны», — добавила Ирина Валинурова.







Ранее, в июне, несколько новосибирцев попали в больницу со страшными волдырями после прогулки в траве. Они пострадали от контакта с опасным растением — борщевиком.

