Внезапная буря повалила деревья в Академгородке
Жители новосибирского Академгородка сообщили, что сильная гроза повалила несколько деревьев на улицах Советского района. Деревья упали на улице Учёных и проспекте Коптюга.
«Мама вышла из торгового центра, увидела, что в стороне дома небо уже чёрное, прибавила шагу. Когда зашла за Дом учёных, начался сильный град, она добежала до ближайшего супермаркета, чтобы укрыться. На Учёных она видела, что повалило яблони, а во дворе дома упал вяз, перекрыл проезд. Автомобили рядом не задело вроде бы», — рассказала читательница НГС.
Жильцы дома на улице Учёных, 8 вызвали спасателей — выехать со двора невозможно.
В Академгородке буря уже прошла — чёрная туча приближается к центру.
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Дарья Януш
Фото предоставлены очевидцами