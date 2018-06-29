Внезапная буря повалила деревья в Академгородке

Берёза упала на проспекте Коптюга

Жители новосибирского Академгородка сообщили, что сильная гроза повалила несколько деревьев на улицах Советского района. Деревья упали на улице Учёных и проспекте Коптюга.





«Мама вышла из торгового центра, увидела, что в стороне дома небо уже чёрное, прибавила шагу. Когда зашла за Дом учёных, начался сильный град, она добежала до ближайшего супермаркета, чтобы укрыться. На Учёных она видела, что повалило яблони, а во дворе дома упал вяз, перекрыл проезд. Автомобили рядом не задело вроде бы», — рассказала читательница НГС.





Жильцы дома на улице Учёных, 8 вызвали спасателей — выехать со двора невозможно.





Вяз заблокировал въезд к дому на Учёных, 8





В Академгородке буря уже прошла — чёрная туча приближается к центру.

