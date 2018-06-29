Водителя дважды признали виновным в аварии с ребёнком около НГУ — его не накажут

Первый приговор Дмитрию Винсу был вынесен только через полтора года после аварии
Первый приговор Дмитрию Винсу был вынесен только через полтора года после аварии

Сегодня, 29 июня, закончился двухлетний срок давности по скандальному делу об аварии возле Новосибирского государственного университета — на тротуаре был сбит 11-летний мальчик. Мать пострадавшего в ДТП ребёнка Галина Хитрина рассказала корреспонденту НГС, что дважды признанный виновным в аварии водитель микроавтобуса Дмитрий Винс подал очередную апелляционную жалобу, и областной суд не успел её рассмотреть.


«Они (областной суд. — И.К.) всё равно обязаны разобрать эту жалобу. <…> Просто если это было сделано в пределах срока давности, то при признании [Винса] виновным он бы нёс наказание: два года ограничения свободы и два года лишения прав. А поскольку не успели, даже если его признают вновь виновным, он освобождается от наказания, поскольку закончился срок уголовного преследования», — пояснила Галина Хитрина.


Резонансное дело длилось два года: авария случилась 29 июня 2016 года на перекрёстке Университетского проспекта с улицами Пирогова и Ильича — микроавтобус не уступил дорогу КАМАЗу, и грузовик сбил ребёнка на тротуаре у пешеходного перехода.


Мать пострадавшего мальчика Галина Хитрина ранее заявляла, что расследование дела затягивается. 13 февраля 2018 года суд Советского района вынес обвинительный приговор водителю микроавтобуса, однако Дмитрий Винс подал апелляцию, и областной суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Советский районный суд повторно признал водителя микроавтобуса виновным 5 июня 2018 года, но осуждённый вновь подал апелляцию, которую рассмотреть областной суд уже не успел.


Галина Хитрина с сыном
Галина Хитрина с сыном


Галина Хитрина уточнила корреспонденту НГС, что будет подавать иск в гражданский суд о компенсации расходов на лечение сына и расходов на собственное лечение: на фоне длительных переживаний женщина попала в больницу с сердечным заболеванием. Её сын уже перенёс пять операций, но пока восстановительный процесс не завершён. Ранее суд Советского района присудил матери сбитого ребёнка компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.


Адвокат компании «Жуков и партнёры» Никита Волков подтвердил, что в случае завершения срока давности обвиняемый действительно избегает уголовного преследования, а все материальные взыскания с него придётся требовать уже в гражданском процессе.


«Он освобождается от уголовной ответственности, но при этом не имеет права подать на реабилитацию [и получить компенсацию от государства]. Такой человек считается юридически несудимым. <…> И этот факт на его дальнейшую жизнь никак не повлияет, если только он не собрался [идти работать] в судьи, ФСБ или Следственный комитет. Там имеют значение и прекращённые дела. А если, к примеру, он захочет стать депутатом, то без проблем», — пояснил Никита Волков.


Сам Дмитрий Винс не захотел комментировать ситуацию. Ответив на звонок корреспондента НГС, он сразу положил трубку и больше на звонки не отвечал.



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