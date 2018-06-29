Новосибирск накрыло грозой: Академгородок уже засыпало градом
Вечером 29 июня в Новосибирске резко потемнело, к центру приближается гроза, а Академгородок засыпало градом.
А жители Академгородка уже публикуют видео града в соцсетях.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова, Александра Сильченко, очевидцев
Видео facebook.com