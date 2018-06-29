Новосибирск накрыло грозой: Академгородок уже засыпало градом

Вечером 29 июня в Новосибирске резко потемнело, к центру приближается гроза, а Академгородок засыпало градом.


Такое небо новосибирцы увидели в центре около 18:00. Фото Густаво Зырянова
Такое небо новосибирцы увидели в центре около 18:00. Фото Густаво Зырянова


А такое небо видят жители Краснообска
А такое небо видят жители Краснообска


«ЖД вокзал, пока все тихо, но ветер усиливается», - сообщает читатель в 18:02.
«ЖД вокзал, пока все тихо, но ветер усиливается», - сообщает читатель в 18:02.




Вид на грозу с Троллейного жилмассива. Фото Александра Сильченко 
Вид на грозу с Троллейного жилмассива. Фото Александра Сильченко 


Грозное небо Академгородка. Фото читателя НГС
Грозное небо Академгородка. Фото читателя НГС


А жители Академгородка уже публикуют видео града в соцсетях.




Новосибирск накрыло грозой: Академгородок уже засыпало градом (обновляется)


Новосибирск накрыло грозой: Академгородок уже засыпало градом (обновляется)


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