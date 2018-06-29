Девушка нарисовала 2-метровых сурикатов на доме в тихом центре

Это первые граффити художницы, но она планирует расписать и другую стену дома
Это первые граффити художницы, но она планирует расписать и другую стену дома

На стене дома по улице Урицкого, 12 в тихом центре Новосибирска появились чёрно-белые граффити с сурикатами. Их нарисовала новосибирская художница Наталья Юршина.


«Это стены моей студии, у нас проходят занятия по живописи, по рисунку, в основном для взрослых. Поэтому я решила облагородить то место, где мы занимаемся. Так как здание старое — тут не делают ремонт очень давно и сказали, что будут делать только в 2020 году, а надо же сделать из него что-то красивое», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Юршина.


Это первые граффити Натальи, но особой разницы в работе над обычной картиной и граффити, по мнению девушки, нет.


«Отличие, наверное, только в масштабности — не очень привычно сразу на большом объёме», — рассуждает художница.


Начала делать рисунок художница два дня назад, а закончила только сегодня. В планах Натальи Юршиной также расписать и вторую стену дома со стороны улицы Урицкого, но тему для рисунка Юршина пока не придумала.


В начале июня в центре Новосибирска появилось десять новых граффити — их нарисовали девять уличных художников на фестивале стрит-арта «Окрашено!».

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