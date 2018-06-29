Дороги нет с весны: на мэрию подали в суд за разбитую улицу до Плющихинского жилмассива
Сегодня, 29 июня, прокуратура Октябрьского района Новосибирска подала иск к департаменту транспорта и благоустроительного комплекса мэрии из-за неровной дороги к Плющихинскому жилмассиву.
«Проведены рейдовые мероприятия по улицам Волочаевской и Высоцкого прокуратурой района совместно с отделом ГИБДД Новосибирска, в ходе которых было выявлено, что на улице Волочаевской многочисленные ямы и выбоины. На улице Высоцкого установлены тоже ямы и выбоины и отсутствие стационарного уличного освещения», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Олег Рябов. Он добавил, что проверку провели в июне.
Участок Волочаевской, который проверила прокуратура, расположен между Гусинобродским шоссе и улицей Татьяны Снежиной.
Олег Рябов отметил, что в прокуратуру также поступала жалоба от жителей на дорогу на Волочаевской. Кроме того, о качестве дороги были публикации в СМИ. В частности, в середине апреля НГС рассказывал о разных улицах на МЖК, которые оказались в плохом состоянии, среди них была и Волочаевская.
«Важность этой улицы (Волочаевской. — Е.Г.) в том, что это единственный транспортный путь, асфальтированный, с Плющихинского жилмассива в город. Он в ужасном состоянии с начала весны до настоящего времени», — рассказал Рябов.
В иске прокуратура потребовала привести дорожное полотно и Волочаевской, и Высоцкого в соответствие с требованиями ГОСТа и установить фонари на улице Высоцкого. Иск зарегистрирован сегодня в Центральном районном суде.
Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать иск.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова