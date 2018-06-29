Дороги нет с весны: на мэрию подали в суд за разбитую улицу до Плющихинского жилмассива

Прокуратура потребовала от мэрии отремонтировать большой участок на улице Волочаевской
Прокуратура потребовала от мэрии отремонтировать большой участок на улице Волочаевской

Сегодня, 29 июня, прокуратура Октябрьского района Новосибирска подала иск к департаменту транспорта и благоустроительного комплекса мэрии из-за неровной дороги к Плющихинскому жилмассиву.


«Проведены рейдовые мероприятия по улицам Волочаевской и Высоцкого прокуратурой района совместно с отделом ГИБДД Новосибирска, в ходе которых было выявлено, что на улице Волочаевской многочисленные ямы и выбоины. На улице Высоцкого установлены тоже ямы и выбоины и отсутствие стационарного уличного освещения», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Олег Рябов. Он добавил, что проверку провели в июне.


Участок Волочаевской, который проверила прокуратура, расположен между Гусинобродским шоссе и улицей Татьяны Снежиной.


Олег Рябов отметил, что в прокуратуру также поступала жалоба от жителей на дорогу на Волочаевской. Кроме того, о качестве дороги были публикации в СМИ. В частности, в середине апреля НГС рассказывал о разных улицах на МЖК, которые оказались в плохом состоянии, среди них была и Волочаевская


«Важность этой улицы (Волочаевской. — Е.Г.) в том, что это единственный транспортный путь, асфальтированный, с Плющихинского жилмассива в город. Он в ужасном состоянии с начала весны до настоящего времени», — рассказал Рябов.


В иске прокуратура потребовала привести дорожное полотно и Волочаевской, и Высоцкого в соответствие с требованиями ГОСТа и установить фонари на улице Высоцкого. Иск зарегистрирован сегодня в Центральном районном суде.


Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать иск.

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