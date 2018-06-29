На Советской закрывается легендарная пельменная — она работала четверть века

Кафе «Домашние пельмени» в деревянном особняке на углу улицы Советской и Коммунистической в центре Новосибирска закрывается — сегодня оно работает последний день.





Заведение открылось в начале 1990-х и является старейшим действующим частным предприятием общепита в правобережной части Новосибирска.







Кафе работало в деревянном здании, построенном в начале прошлого века





О том, что «Домашние пельмени» закрываются, корреспонденту НГС сообщила хозяйка заведения Екатерина Ивановна, не назвавшая свою фамилию.







«Устала уже, хочу отдохнуть. А там посмотрим», — пояснила она причины своего решения.







Аскетичный интерьер заведения





«Домашние пельмени» занимали часть первого этажа в двухэтажном деревянном особняке — доме купца Семена Вагина постройки 1900–1903 гг. Заведение специализировалось на пельменях, которые лепили здесь же. Стандартная порция с маслом стоила 105 рублей.







Порция пельменей за 105 рублей





Если не считать ведомственных столовых в мэрии и областном правительстве, то «Домашние пельмени» — это старейшее частное предприятие общепита Новосибирска. В левобережной части города есть заведения и постарше — например «Пышечная» на улице Станиславского.