На Советской закрывается легендарная пельменная — она работала четверть века

Кафе «Домашние пельмени» в деревянном особняке на углу улицы Советской и Коммунистической в центре Новосибирска закрывается — сегодня оно работает последний день. 


Заведение открылось в начале 1990-х и является старейшим действующим частным предприятием общепита в правобережной части Новосибирска.


Кафе работало в деревянном здании, построенном в начале прошлого века
Кафе работало в деревянном здании, построенном в начале прошлого века


О том, что «Домашние пельмени» закрываются, корреспонденту НГС сообщила хозяйка заведения Екатерина Ивановна, не назвавшая свою фамилию.


«Устала уже, хочу отдохнуть. А там посмотрим», — пояснила она причины своего решения.


Аскетичный интерьер заведения 
Аскетичный интерьер заведения 


«Домашние пельмени» занимали часть первого этажа в двухэтажном деревянном особняке — доме купца Семена Вагина постройки 1900–1903 гг. Заведение специализировалось на пельменях, которые лепили здесь же. Стандартная порция с маслом стоила 105 рублей.


Порция пельменей за 105 рублей
Порция пельменей за 105 рублей


Если не считать ведомственных столовых в мэрии и областном правительстве, то «Домашние пельмени» — это старейшее частное предприятие общепита Новосибирска. В левобережной части города есть заведения и постарше — например «Пышечная» на улице Станиславского.

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