На Советской закрывается легендарная пельменная — она работала четверть века
Кафе «Домашние пельмени» в деревянном особняке на углу улицы Советской и Коммунистической в центре Новосибирска закрывается — сегодня оно работает последний день.
Заведение открылось в начале 1990-х и является старейшим действующим частным предприятием общепита в правобережной части Новосибирска.
О том, что «Домашние пельмени» закрываются, корреспонденту НГС сообщила хозяйка заведения Екатерина Ивановна, не назвавшая свою фамилию.
«Устала уже, хочу отдохнуть. А там посмотрим», — пояснила она причины своего решения.
«Домашние пельмени» занимали часть первого этажа в двухэтажном деревянном особняке — доме купца Семена Вагина постройки 1900–1903 гг. Заведение специализировалось на пельменях, которые лепили здесь же. Стандартная порция с маслом стоила 105 рублей.
Если не считать ведомственных столовых в мэрии и областном правительстве, то «Домашние пельмени» — это старейшее частное предприятие общепита Новосибирска. В левобережной части города есть заведения и постарше — например «Пышечная» на улице Станиславского.
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Стас Соколов
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