Новосибирский минздрав сменил сразу восьмерых главврачей: нашлась работа и для депутата

Олег Суворов сменил работу в Заксобрании на место главного врача городской больницы № 4

Сразу в восьми медицинских учреждениях Новосибирской области сменились главные врачи — областной минздрав объяснил причины кадровых перестановок.







В течение июня в Новосибирской области назначены 8 новых главных врачей.







«Ряд людей по возрасту ушли на пенсию, ряд — по собственному желанию уволились.





Это такие абсолютно плановые действия, никакой там экстренности нет — идёт естественная ротация руководителей.





Они уже все приступили [к своим обязанностям], с ними заключён трудовой договор, они работают», — объяснил корреспонденту НГС врио министра здравоохранения Олег Иванинский, добавив, что в ближайшее время новых кадровых изменений минздрав не планирует.







По информации сайта министерства, главным врачом госпиталя ветеранов войн № 3 стала Олеся Герасименко, которая ранее занимала должность заместителя главного врача по медицинской части горбольницы № 2 .







Главным врачом поликлиники № 21 назначена Татьяна Бугай — до этого она была руководителем компании «Леклер».







Специализированный дом ребёнка № 2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы возглавил Валентин Столицин, ранее занимавший должность главного врача специализированного дома ребёнка № 3 .







Руководителем Чановской ЦРБ стал Сергей Лысак — врач-хирург, ранее исполнявший обязанности главврача больницы, а Северную ЦРБ возглавила Наталья Качаева, работавшая заместителем главного врача.







«Новосибоблфармом» стала руководить Елена Горбунова — ранее она была там заместителем директора. Бывший руководитель «Новосибоблфарма» Евгений Комаровский сейчас возглавляет ЦКБ в Академгородке.





Новый главный врач поликлиники № 7 Ольга Батищева





Главным врачом городской поликлиники № 7 стала Ольга Батищева, которая была заместителем руководителя, а главврачом горбольницы № 4 назначен Олег Суворов — ранее он был заместителем председателя комитета Законодательного собрания НСО по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.







Полгода назад депутаты Госдумы РФ приняли закон, который запрещает главным врачам работать после 70 лет. Теперь бывшие руководители переводятся с их письменного согласия на другие должности.

