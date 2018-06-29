Новосибирский минздрав сменил сразу восьмерых главврачей: нашлась работа и для депутата
Сразу в восьми медицинских учреждениях Новосибирской области сменились главные врачи — областной минздрав объяснил причины кадровых перестановок.
В течение июня в Новосибирской области назначены 8 новых главных врачей.
«Ряд людей по возрасту ушли на пенсию, ряд — по собственному желанию уволились.
Это такие абсолютно плановые действия, никакой там экстренности нет — идёт естественная ротация руководителей.
Они уже все приступили [к своим обязанностям], с ними заключён трудовой договор, они работают», — объяснил корреспонденту НГС врио министра здравоохранения Олег Иванинский, добавив, что в ближайшее время новых кадровых изменений минздрав не планирует.
По информации сайта министерства, главным врачом госпиталя ветеранов войн
Главным врачом поликлиники
Специализированный дом ребёнка
Руководителем Чановской ЦРБ стал Сергей Лысак — врач-хирург, ранее исполнявший обязанности главврача больницы, а Северную ЦРБ возглавила Наталья Качаева, работавшая заместителем главного врача.
«Новосибоблфармом» стала руководить Елена Горбунова — ранее она была там заместителем директора. Бывший руководитель «Новосибоблфарма» Евгений Комаровский сейчас возглавляет ЦКБ в Академгородке.
Главным врачом городской поликлиники
Полгода назад депутаты Госдумы РФ приняли закон, который запрещает главным врачам работать после 70 лет. Теперь бывшие руководители переводятся с их письменного согласия на другие должности.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото zsnso.ru (1), предоставлено министерством здравоохранения (2)