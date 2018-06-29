Своих не бросают: волонтёр из Новосибирска вернула земляку потерянные билеты на ЧМ по футболу

Сибирячка пожалела Андрея Тузовского и оформила дубликаты билетов

История футбольного фаната из Новосибирска, потерявшего билеты на матчи чемпионата мира, закончилась благополучно — мужчина получил дубликаты билетов. Официально FIFA не выдаёт копий билетов на матчи, даже если их выкрадут. На помощь Андрею Тузовскому пришла девушка-волонтёр, которая сама родом из Новосибирска, — ей стало жаль прилетевшего в Сочи сибиряка.





«Мы с братом зашли в билетный центр. Вначале нас развернула охрана на входе, сказали, что можете ехать домой — дубликатов вы не получите. Но благодаря волонтёру-девушке из Новосибирска сделали дубликаты за пять минут. Она одна пошла за меня против системы, и мы победили. Мы, конечно, отблагодарили девчонок новосибирскими конфетами», — рассказал корреспонденту НГС болельщик Андрей Тузовский.





Теперь Тузовский сможет посетить матч 1/8 финала, который пройдёт в Сочи 30 июня, — на стадионе «Фишт» встретятся сборные Уругвая и Португалии.





Андрей Тузовский обратился в редакцию НГС неделю назад и попросил новосибирцев помочь найти два потерянных билета на матчи чемпионата мира по футболу. Болельщик рассказал, что выкупил билеты и пошёл на Центральный рынок за продуктами, но потерял их, пока ходил по рынку. Представители FIFA грозились не пустить его на матчи, тогда новосибирец объявил, что заплатит 10 тысяч рублей тому, кто найдёт его билеты.





Для тех, кто не смог отправиться на чемпионат, власти Новосибирской области решили продлить показ трансляций чемпионата мира по футболу — вечером 1 июля на Михайловской набережной покажут матч России и Испании.

