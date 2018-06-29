Автомобили встали в двухкилометровую пробку из-за погасших светофоров возле «Ауры»

Причина поломки устанавливается
Причина поломки устанавливается

На перекрёстке улиц Ипподромской и Военной в Октябрьском районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает. Причину отключения в СМЭУ пока не знают.


«Заявка поступила 15 минут назад. Бригада уже на месте и работает, причина перебоя выясняется», — сказали в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, светофор перестал работать около 13:47. Из-за неработающего светофора по улицам Ипподромской и Военной растянулся серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке в 14:21 не превышала 7 км/ч. Общая длина пробки, согласно Яндексу, превысила два километра. 


Движение по Ипподромской серьёзно затруднено
Движение по Ипподромской серьёзно затруднено


26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

Прочтений: 1356
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено