Автомобили встали в двухкилометровую пробку из-за погасших светофоров возле «Ауры»

Причина поломки устанавливается

На перекрёстке улиц Ипподромской и Военной в Октябрьском районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.







В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает. Причину отключения в СМЭУ пока не знают.





«Заявка поступила 15 минут назад. Бригада уже на месте и работает, причина перебоя выясняется», — сказали в СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, светофор перестал работать около 13:47. Из-за неработающего светофора по улицам Ипподромской и Военной растянулся серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке в 14:21 не превышала 7 км/ч. Общая длина пробки, согласно Яндексу, превысила два километра.





Движение по Ипподромской серьёзно затруднено





26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

