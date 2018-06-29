Автомобили встали в двухкилометровую пробку из-за погасших светофоров возле «Ауры»
На перекрёстке улиц Ипподромской и Военной в Октябрьском районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает. Причину отключения в СМЭУ пока не знают.
«Заявка поступила 15 минут назад. Бригада уже на месте и работает, причина перебоя выясняется», — сказали в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, светофор перестал работать около 13:47. Из-за неработающего светофора по улицам Ипподромской и Военной растянулся серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке в 14:21 не превышала 7 км/ч. Общая длина пробки, согласно Яндексу, превысила два километра.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)