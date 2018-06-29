Толпа новосибирцев устроила на улице торги за китайские телефоны

Несколько десятков человек собрались на открытие первого новосибирского салона китайского бренда MEIZU в надежде на скидки. Однако вместо этого торговцы устроили аукцион.







Торги устроили прямо на тротуаре перед магазином





Салон MEIZU открылся сегодня на первом этаже жилого дома на Красном проспекте, 188. В приглашении, которое распространялось преимущественно через соцсети, владельцы магазина обещали «уникальную возможность купить себе устройства MEIZU по цене от 100 рублей». К началу акции у магазина собралось, по подсчётам корреспондента НГС, порядка 70 человек — в основном молодые люди студенческого возраста.







Заводному ведущему удалось добиться того, что пришедшие за скидками покупатели начали активно поднимать цену





Обещанная «возможная цена», впрочем, оказалась стартовой — все 15 выставленных для продажи по специальным ценам устройств можно было приобрести только на аукционе, предложив самую высокую цену.





По условиям акции, покупку нужно было оплатить сразу, причем сделать это можно было только наличными — оплата картами не принималась.







Судя по словам нескольких посетителей магазина, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, они рассчитывали просто на возможность купить товары со скидками, как это бывает во время открытия новых магазинов.





Новый магазин открылся на первом этаже жилого дома





Тем не менее, подогретые выкриками ведущего покупатели начали активно торговаться. В результате, например, внешний аккумулятор был продан за 2100 рублей, смартфон среднего сегмента M8c — за 7500 рублей, а одна из топовых моделей MEIZU PRO 7 PLUS — за 34 тысячи.





Ажиотаж во время открытия новых магазинов — обычное дело для Новосибирска. Например, в 2011 году тысячи горожан пришли на открытие первого магазина MediaMarkt к полуночи. А во время бесплатной раздачи праздничного пирога, который сделали к последнему Дню города, толпы новосибирцев устроили настоящую давку.