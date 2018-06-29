«Тойота» легла на бок после аварии на улице Фрунзе
Днём 29 июня в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись «Тойота» и «Хонда»: одна машина легла на бок, у другой оторвало бампер.
В июне 2016 года на этом же перекрёстке произошло смертельное ДТП — «Тойота» на огромной скорости задавила на тротуаре троих детей и мужчину.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»