«Тойота» легла на бок после аварии на улице Фрунзе

Днём 29 июня в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись «Тойота» и «Хонда»: одна машина легла на бок, у другой оторвало бампер.


«На пересечении Фрунзе и Селезнёва столкнулись "Тойота" и "Хонда". "Тойота" на боку», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс»
«На пересечении Фрунзе и Селезнёва столкнулись "Тойота" и "Хонда". "Тойота" на боку», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс»


«"Хонда" начала движение со светофора по Фрунзе с Кошурникова. "Тойота" по Селезнёва — со стороны частного сектора», — уточнили аваркомы
«"Хонда" начала движение со светофора по Фрунзе с Кошурникова. "Тойота" по Селезнёва — со стороны частного сектора», — уточнили аваркомы


Рядом с местом аварии проезжала скорая помощь: врачи осмотрели людей, попавших в ДТП. В больницу никого не увезли. 
Рядом с местом аварии проезжала скорая помощь: врачи осмотрели людей, попавших в ДТП. В больницу никого не увезли. 


В июне 2016 года на этом же перекрёстке произошло смертельное ДТП — «Тойота» на огромной скорости задавила на тротуаре троих детей и мужчину.

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