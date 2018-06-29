То, что Путин поручил: в НГУ начнут обучать магистров по синхротронам

Синхротрон в бункере Института ядерной физики

В Новосибирском государственном университете начнут готовить магистров по эксплуатации синхротронов — такое решение было принято после того, как в феврале Владимир Путин поддержал идею создания синхротронного ускорителя в СО РАН.







«Мы хотим выстроить программу таким образом, чтобы люди понимали, для чего нужна эта новая техника, в частности синхротрон, и умели его правильно использовать. Такой инструмент исследований очень важен для развития науки и экономики страны. Академгородок идеально подходит для построения современного синхротрона, ведь, в отличие от многих других наукоградов, он всегда был мультидисциплинарным», — цитирует пресс-служба госуниверситета заведующую кафедрой химии твердого тела факультета естественных наук НГУ Елену Болдыреву.





По информации пресс-службы вуза, магистерская программа «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» будет запущена на факультете естественных наук и физфаке.





Новосибирские учёные просили президента о строительстве центра синхротронного излучения на встрече с Владимиром Путиным 8 февраля этого года — президент приезжал в Академгородок на один день, чтобы выслушать просьбы представителей сибирской науки.

