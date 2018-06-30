Суд вынес приговор за сломанный памятник цесаревичу

Памятник цесаревичу сломали в августе прошлого года

Вчера, 29 июня, в Новосибирске мировой судья Центрального района вынес приговор Александру Меньшикову за повреждённую скульптуру императора Николая Второго и цесаревича Алексея.







«Меньшиков в последнем слове просил признать себя невиновным, вину не признал. Говорит, что не он совершил данное преступление, а другое лицо», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Юлия Фетисова. Подсудимый предполагал, что скульптуру мог повредить человек, которого он довозил на своём автомобиле. Тем не менее, личность этого человека он не называл.





Согласно приговору, Меньшиков получил 340 часов обязательных работ по части 1 статье 214 УК РФ «Вандализм».





«Лишение свободы [по этой статье] не предусмотрено. Это максимальное строгое наказание с учётом личности и с учётом того, что это преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. Но однако в данном случае — это законодательством предусмотрено — был подчёркнут особый цинизм при совершении данного преступления», — пояснила Фетисова





Приговор в законную силу не вступил. Исковые требования в 1 миллион 30 тысяч рублей, которые заявляла новосибирская епархия за ущерб памятнику, остались на рассмотрение в гражданском судопроизводстве.





Преступление, в котором посчитали виновным Александра Меньшикова произошло 1 августа 2017 года. Утром он с топором подошёл к скульптуре, которая стоит на Красном проспекте возле собора Александра Невского. «Нанёс не менее двух ударов топором в область лица скульптуры цесаревича, а также нанёс в область правой ноги скульптуры императора Николая Второго не менее двух ударов молотком», — пояснила Юлия Фетисова.





Скульптуру восстановили в сентябре 2017 года.