Имена факелоносцев пока что держат в секрете

В Новосибирске выбрали факелоносцев Универсиады-2019, но их фамилии организаторы пока что держат в секрете.







«Среди кандидатов отобрали 16 новосибирцев и четверых красноярцев, всего для них зарезервировано 20 мест», — сообщили корреспонденту НГС в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области. Организаторы Универсиады огласят список фамилий только 20 августа, когда подведут итоги конкурса во всех регионах.







«По результатам предварительной оценки поступивших заявок, к участию в конкурсе допущено более полутора тысяч кандидатов, из них 57 кандидатов из Новосибирска», — рассказали ранее в пресс-службе Универсиады-2019.







Кто из желающих новосибирцев всё-таки понесёт факел Универсиады, решит новосибирский оргкомитет — среди прочих в него вошли врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов и руководитель областного департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов.







Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартует 20 сентября. В Новосибирск огонь прибудет в начале декабря. Эстафета завершится 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования.







На прошлых выходных в Новосибирске начался четвёртый этап фестиваля футбола, который подготовил питерский футбольный клуб «Зенит» — известные тренеры отбирали лучших среди детей для занятий в футбольной школе.

