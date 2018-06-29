Шестеро умных новосибирцев отправятся служить в научные роты

В научные роты берут только призывников с высшим образованием
В научные роты берут только призывников с высшим образованием

В Центральном военном округе отобрали новобранцев для службы в научных ротах и создаваемом в Анапе Военном инновационном технополисе «Эра».


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО, для службы в научных ротах отбирают только тех, у кого есть высшее образование.


«Из Новосибирска на службу в научные роты отправятся шесть новобранцев. Отправка новобранцев начнётся в июле. Для службы в научных ротах военные комиссариаты ЦВО отобрали лучших выпускников высших учебных заведений», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


Всего в этом году научные роты Центрального военного округа пополнят 96 новобранцев из 22 регионов России.


Ранее военные сообщали, что в весеннюю призывную кампанию ряды Вооружённых сил пополнят две тысячи новосибирцев.

Прочтений: 2425
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено