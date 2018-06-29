Шестеро умных новосибирцев отправятся служить в научные роты

В научные роты берут только призывников с высшим образованием

В Центральном военном округе отобрали новобранцев для службы в научных ротах и создаваемом в Анапе Военном инновационном технополисе «Эра».







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО, для службы в научных ротах отбирают только тех, у кого есть высшее образование.





«Из Новосибирска на службу в научные роты отправятся шесть новобранцев. Отправка новобранцев начнётся в июле. Для службы в научных ротах военные комиссариаты ЦВО отобрали лучших выпускников высших учебных заведений», — рассказали в пресс-службе ЦВО.





Всего в этом году научные роты Центрального военного округа пополнят 96 новобранцев из 22 регионов России.







Ранее военные сообщали, что в весеннюю призывную кампанию ряды Вооружённых сил пополнят две тысячи новосибирцев.

