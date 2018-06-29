Видео: бывший владелец завода начал петь в новосибирских барах

Бывший владелец Family spring решил заняться музыкальной деятельностью

Бывший владелец завода по производству бутилированной воды Family Игорь Попов решил начать музыкальную карьеру. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту НГС перед своим концертом в ресторане комплекса «Урицкий».





«У меня давно есть желание. Я в школе руководил школьным ансамблем, играл на всех инструментах и тогда мечтал, будучи школьником, что когда я вырасту и разбогатею, я куплю аппаратуру, заведу свою собственную группу и буду играть. <…> Вначале у меня была мысль вообще создать собственный бар и в нём петь. <…> Но сольно я не очень хочу, я хотел бы в составе группы, чтобы была командность, различные инструменты и прочее», — пояснил Игорь Попов. Он добавил, что раньше иногда пел в кругу друзей.







Первое публичное выступление бывшего владельца компании «Сибирский источник», которая выпускала воду под торговой маркой Family spring, Игоря Попова прошло в рамках цикла вечеринок Лары Кинслер «Философские сиесты». Бизнесмен спел под «минусовку» несколько песен, начав с композиции Леонида Дербенёва «Есть только миг». Собственных песен, как рассказал Попов, у него нет. Обычно он исполняет под гитару песни Александра Розенбаума, групп «Машина времени», «Воскресение», а в караоке — Александра Иванова и Григория Лепса.





Игорь Попов с дочерью Ладой





«Может, соберём группу олигархов, гламурную такую команду. Есть у меня знакомые и депутаты, и бизнесмены, которые играют и поют. <…> Например, председатель городского собрания депутатов Дмитрий Асанцев. Он очень хорошо играет на гитаре и поёт. Захочет ли он поучаствовать, не знаю, но задам ему этот вопрос», — рассказал Игорь Попов. Он рассчитывает, что группа будет выступать за гонорары, а деньги будет отдавать на благотворительность.







О своём текущем бизнесе предприниматель ответил уклончиво. «[В моём бизнесе] различные направления: финансы, недвижимость и кое-что из элитных премиальных брендов в пищевой промышленности», — сообщил Попов и подчеркнул, что заводом Family, который в 2012 году был выставлен на продажу, он уже давно не занимается.





Между тем, на сайте торгового бренда Family spring размещена информация о компании «Family вода», которая существует с 2013 года и занимается водоотведением и водоснабжением. Известная своей скандальной рекламной кампанией торговая марка Family продавалась на Avito в августе 2017 года.









