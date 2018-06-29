Видео: бывший владелец завода начал петь в новосибирских барах
Бывший владелец завода по производству бутилированной воды Family Игорь Попов решил начать музыкальную карьеру. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту НГС перед своим концертом в ресторане комплекса «Урицкий».
«У меня давно есть желание. Я в школе руководил школьным ансамблем, играл на всех инструментах и тогда мечтал, будучи школьником, что когда я вырасту и разбогатею, я куплю аппаратуру, заведу свою собственную группу и буду играть. <…> Вначале у меня была мысль вообще создать собственный бар и в нём петь. <…> Но сольно я не очень хочу, я хотел бы в составе группы, чтобы была командность, различные инструменты и прочее», — пояснил Игорь Попов. Он добавил, что раньше иногда пел в кругу друзей.
Первое публичное выступление бывшего владельца компании «Сибирский источник», которая выпускала воду под торговой маркой Family spring, Игоря Попова прошло в рамках цикла вечеринок Лары Кинслер «Философские сиесты». Бизнесмен спел под «минусовку» несколько песен, начав с композиции Леонида Дербенёва «Есть только миг». Собственных песен, как рассказал Попов, у него нет. Обычно он исполняет под гитару песни Александра Розенбаума, групп «Машина времени», «Воскресение», а в караоке — Александра Иванова и Григория Лепса.
«Может, соберём группу олигархов, гламурную такую команду. Есть у меня знакомые и депутаты, и бизнесмены, которые играют и поют. <…> Например, председатель городского собрания депутатов Дмитрий Асанцев. Он очень хорошо играет на гитаре и поёт. Захочет ли он поучаствовать, не знаю, но задам ему этот вопрос», — рассказал Игорь Попов. Он рассчитывает, что группа будет выступать за гонорары, а деньги будет отдавать на благотворительность.
О своём текущем бизнесе предприниматель ответил уклончиво. «[В моём бизнесе] различные направления: финансы, недвижимость и кое-что из элитных премиальных брендов в пищевой промышленности», — сообщил Попов и подчеркнул, что заводом Family, который в 2012 году был выставлен на продажу, он уже давно не занимается.
Между тем, на сайте торгового бренда Family spring размещена информация о компании «Family вода», которая существует с 2013 года и занимается водоотведением и водоснабжением. Известная своей скандальной рекламной кампанией торговая марка Family продавалась на Avito в августе 2017 года.
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Илья Калинин
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