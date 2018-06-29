Власти Новосибирска закрыли на ремонт школу с 80-летней историей

Здание школы построили почти 80 лет назад

Власти пообещали реконструировать школу № 57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска — здание школы построили ещё в 1939 году.







По информации мэрии, решение о реконструкции здания мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял после осмотра школы в конце мая.





«Я был в этой школе около месяца назад и принял окончательное решение о прекращении учебного процесса. Школа как юридическое лицо сохранится — и директор, и учителя, и классы, но с 1 сентября классы будут распределены по соседним школам. Сейчас мы ищем схему, по которой будем проводить не просто капремонт, а реконструкцию объекта, потому что вести учебный процесс в этом здании больше нельзя. Здание закрывается на ремонт, я принял такое решение», — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.





Анатолий Локоть во время посещения школы





В здании школы аварийными признаны спортзал и трудовые мастерские. В ходе реконструкции у школы появится пристройка, в которой разместятся спортивный и актовый залы, зал хореографии, конференц-зал, помещения для занятий самбо, музей, помещения для занятий продлённого дня, 15 учебных кабинетов, столовая полного цикла с обеденным залом.





На время реконструкции учеников школы распределят в соседние учебные заведения.





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