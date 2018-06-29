Власти Новосибирска закрыли на ремонт школу с 80-летней историей
Власти пообещали реконструировать школу
По информации мэрии, решение о реконструкции здания мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял после осмотра школы в конце мая.
«Я был в этой школе около месяца назад и принял окончательное решение о прекращении учебного процесса. Школа как юридическое лицо сохранится — и директор, и учителя, и классы, но с 1 сентября классы будут распределены по соседним школам. Сейчас мы ищем схему, по которой будем проводить не просто капремонт, а реконструкцию объекта, потому что вести учебный процесс в этом здании больше нельзя. Здание закрывается на ремонт, я принял такое решение», — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.
В здании школы аварийными признаны спортзал и трудовые мастерские. В ходе реконструкции у школы появится пристройка, в которой разместятся спортивный и актовый залы, зал хореографии, конференц-зал, помещения для занятий самбо, музей, помещения для занятий продлённого дня, 15 учебных кабинетов, столовая полного цикла с обеденным залом.
На время реконструкции учеников школы распределят в соседние учебные заведения.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), vk.com/nashadz (2)