На трассах под Новосибирском появятся предупреждения о внезапных лосях

На федеральных трассах в Новосибирской области определили места, где появятся знаки «Дикие животные», — в этом году только на «Чуйском тракте» автомобили сбили уже 4 лосей.







Информационный щит на Северном объезде





«Взрослый лось достигает больших размеров и своим появлением может спровоцировать аварию с непредсказуемыми последствиями. В нынешнем году уже несколько случаев выхода лосей на проезжую часть зафиксировано на 41–48-м км трассы Р-256 "Чуйский тракт" на выезде из Бердска», — рассказали корреспонденту НГС в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».





В ближайшую неделю знаки «Дикие животные» с обозначением зоны действия появятся на участке Р-256 «Чуйский тракт» с 84-го по 87-й километр. С начала весны на этом участке сбили уже 4 лосей. Водители не пострадали, уточнили в управлении.







В прошлом году на Северном объезде поставили яркий информационный щит с предупреждением о внезапном появлении лосей. «Участок Северного обхода Новосибирска с 18-го по 29-й км проходит по территории Кудряшовского заказника — места массового обитания лосей. В соответствии с известными на момент проектирования Северного обхода путями миграции животных было установлено ограждение, ограничивающее их внезапный выход на проезжую часть, и предупреждающие знаки для водителей», — пояснили в Федеральном управлении автомобильных дорог.







В начале июня очевидцы обнаружили тяжело раненного лося возле Академгородка. Зоозащитники уверены, что его сбила машина — подобные случаи бывают каждый год.