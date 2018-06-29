Дело об обрезанной чёлке: стилисты из подворотни получили 3,5 года условно на двоих

Своё нападение осуждённые снимали на мобильный телефон
Своё нападение осуждённые снимали на мобильный телефон

Сегодня, 29 июня, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум молодым людям, которые в январе 2017 года насильно отрезали чёлку своему знакомому.


«Они факт того, что обрезали эту чёлку, признали, но не признали квалифицирующий признак по мотивам ненависти и вражды к социальной группе», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.


Подсудимые получили условные сроки. По словам Елены Сергеевой, при вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, в частности несовершеннолетний возраст обвиняемых и частичное признание вины. Молодые люди извинились и раскаялись.


Сегодня старший из подсудимых получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, младший — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Их признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору).


Осуждённые уже достигли совершеннолетнего возраста, хотя во время нападения в январе 2017 года одному из них было 16 лет, а другому — 17.


7 января прошлого года на YouTube появилось видео, на котором подсудимые обрезают чёлку своему знакомому. Этот ролик привлек внимание полиции, а затем стал поводом для возбуждения уголовного дела в СК РФ по Новосибирской области.


В следственном управлении сообщали, что в тот день подростки увидели в «Ауре» знакомого 18-летнего неформала, увлекающегося аниме. Они попросили юношу выйти вместе с ними на улицу и прилюдно — на глазах у ещё двух знакомых подростков — начали предъявлять претензии по поводу длины его волос. После этого они избили молодого человека и ножом отрезали часть волос.

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