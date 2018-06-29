Дело об обрезанной чёлке: стилисты из подворотни получили 3,5 года условно на двоих

Своё нападение осуждённые снимали на мобильный телефон

Сегодня, 29 июня, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум молодым людям, которые в январе 2017 года насильно отрезали чёлку своему знакомому.







«Они факт того, что обрезали эту чёлку, признали, но не признали квалифицирующий признак по мотивам ненависти и вражды к социальной группе», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.







Подсудимые получили условные сроки. По словам Елены Сергеевой, при вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, в частности несовершеннолетний возраст обвиняемых и частичное признание вины. Молодые люди извинились и раскаялись.





Сегодня старший из подсудимых получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, младший — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Их признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору).





Осуждённые уже достигли совершеннолетнего возраста, хотя во время нападения в январе 2017 года одному из них было 16 лет, а другому — 17.





7 января прошлого года на YouTube появилось видео, на котором подсудимые обрезают чёлку своему знакомому. Этот ролик привлек внимание полиции, а затем стал поводом для возбуждения уголовного дела в СК РФ по Новосибирской области.







В следственном управлении сообщали, что в тот день подростки увидели в «Ауре» знакомого 18-летнего неформала, увлекающегося аниме. Они попросили юношу выйти вместе с ними на улицу и прилюдно — на глазах у ещё двух знакомых подростков — начали предъявлять претензии по поводу длины его волос. После этого они избили молодого человека и ножом отрезали часть волос.