Белым медведям в зоопарке подарили новые игрушки и заказали ремонт вольера

Кай и Герда уже играют с новыми игрушками

Белые медведи Кай и Герда получили новые игрушки — большой жёлтый мяч и конус из крепкого пластика.







Видео, на котором Кай и Герда играют с новыми игрушками, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило опубликовал в своём аккаунте в Instagram.





«Кай и Герда всегда охотно играют с крупными предметами, которые можно брать в зубы, лапы, затем подбрасывать, закидывать в воду. Новым игрушкам они особенно рады. Как только подарки были доставлены в зоопарк, их сразу передали адресатам. Наши медведи тут же проверили их на прочность и плавучесть. Мяч и конус надолго заняли Кая и Герду. И это очень здорово, говорят биологи», — рассказали в зоопарке.





Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) 28 Июн 2018 в 9:10 PDT





Новые игрушки для белых медведей подарила компания «Роснефть», которая выступает опекуном Кая и Герды.





Кроме того, сегодня на сайте госзакупок появилась информация об аукционе на проведение ремонта в вольерах белых медведей.





«Вольеры для содержания белых медведей — это комплексное сооружение с размещёнными в нём помещениями для белых медведей, обслуживающего персонала и бассейнов. На территории вольера необходимо выполнить работы по ремонту гидроизоляции бассейнов, ремонт бетонной плитки на дне и ступенях бассейнов, окраску уголка, обрамляющего ступени, работы по ремонту декоративной отделки, стилизованной под скалу», — говорится в тексте закупки.





На ремонт вольеров планируется потратить 806 тысяч рублей, а работы должны завершиться в конце августа.





В прошлом году вокруг вольеров Кая и Герды рабочие установили ограждения из многослойного закалённого стекла. Это сделали для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.

