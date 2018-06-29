Вспышка кори в Новосибирской области: в больнице оказались десять детей

Десять детей с корью находятся сейчас под пристальным наблюдением медиков

В Новосибирской области вспыхнула заболеваемость корью — в больнице оказались десять детей, а также 18-летняя девушка.







Дети с симптомами кори поступили в детскую городскую больницу № 3 , рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Детей привезли из города Оби и села Толмачёво. Также в городскую инфекционную больницу № 1 госпитализировали 18-летнюю девушку с такими же симптомами.







«Все заболевшие (с неорганизованным социальным статусом, без документов) прибыли в Новосибирскую область из другого региона», — отметили в минздраве.







Сейчас в больницах Новосибирска находится 10 детей, из них 8 человек заболели, двое контактировали с инфицированными.







«Все заболевшие не состояли на учёте в медицинских организациях Новосибирской области и не были ранее привиты от кори. В результате оперативных действий медицинских работников заболевшие дети были госпитализированы, контактным детям провели экстренную вакцинацию», — заверили в пресс-службе министерства, добавив, что информацию о состоянии заболевших расскажут позже.







Минздрав подчеркнул, что «держит ситуацию с заболевшими корью на особом контроле». Власти создали оперативный штаб и разработали план против эпидемии кори. Врачи следят не только за заболевшими, но и за теми, кто с ними общается.





В случае если понадобится экстренная вакцинация, минздрав подготовил дополнительные лекарства.







«Кроме того, в медицинских организациях, оборудованных отдельными инфекционными боксами, рассмотрена возможность установки резервных коек в случае массового поступления заболевших», — добавили в ведомстве.







Справка: Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, выделяясь во внешнюю среду больным человеком во время кашля и чихания.







Ранее в Новосибирске закрыли школу из-за случаев туберкулёза среди детей. После этого одноклассники заболевшего ребёнка прошли дополнительное медицинское обследование.

