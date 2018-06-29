Три новосибирских вуза попали в список лучших по версии Forbes

В топ-100 российских вузов попали НГУ, НГМУ и НГТУ

Три новосибирских вуза попали в топ-100 лучших вузов России по версии издания Forbes — рейтинг университетов составлялся впервые.







В рейтинг попали три новосибирских вуза: НГУ расположился на 40-й позиции, НГМУ — на 82-й строчке, а НГТУ — на 91-м месте.





Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа (РЭШ). Второе — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), и замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт (МФТИ). Среди региональных отличился Томск: Томский политехнический университет (ТПУ) оказался на 12-й строчке рейтинга.





Для составления рейтинга аналитики собрали данные об эффективности более 600 вузов со всей страны. Для определения лучших университетов внимание обращалось на качество образования, статистику трудоустроенных выпускников, востребованность выпускников в регионах и количество выпускников-предпринимателей.





«Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов», — сообщает издание.





В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их деятельности.





Новосибирские вузы регулярно попадают в мировые авторитетные рейтинги. Недавно НГУ и НГТУ назвали одними из ведущих университетов стран БРИКС.

