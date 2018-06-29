Три новосибирских вуза попали в список лучших по версии Forbes

В топ-100 российских вузов попали НГУ, НГМУ и НГТУ
В топ-100 российских вузов попали НГУ, НГМУ и НГТУ

Три новосибирских вуза попали в топ-100 лучших вузов России по версии издания Forbes — рейтинг университетов составлялся впервые.


В рейтинг попали три новосибирских вуза: НГУ расположился на 40-й позиции, НГМУ — на 82-й строчке, а НГТУ — на 91-м месте.


Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа (РЭШ). Второе — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), и замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт (МФТИ). Среди региональных отличился Томск: Томский политехнический университет (ТПУ) оказался на 12-й строчке рейтинга.


Для составления рейтинга аналитики собрали данные об эффективности более 600 вузов со всей страны. Для определения лучших университетов внимание обращалось на качество образования, статистику трудоустроенных выпускников, востребованность выпускников в регионах и количество выпускников-предпринимателей.


«Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов», — сообщает издание.


В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их деятельности.


Новосибирские вузы регулярно попадают в мировые авторитетные рейтинги. Недавно НГУ и НГТУ назвали одними из ведущих университетов стран БРИКС.

Прочтений: 4503
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено