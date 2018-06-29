Сибиряк пропал в Ине: водолазы собираются погружаться на дно реки

Сегодня водолазы будут обследовать дно Ини
Сегодня водолазы будут обследовать дно Ини

Вчера, 28 июня, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы начали поиски пропавшего на Ине мужчины. По информации спасателей, около 14 часов мужчина пропал во время купания в реке.


«Мужчина с женщиной купались в районе моста на Новолуговое. В результате купания мужчина пропал из виду, где-то внизу по течению реки. Женщина вышла, подождала. Когда он не вышел [на берег] она обратилась в полицию и экстренные службы. На место выезжал экипаж спасателей, на катере заходили в Иню с Оби. Было просмотрено около километра территории. Полиция обратилась к нам за помощью, для проведения водолазных спусков. Сегодня будем продолжать поиски уже под водой», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Ещё один вызов спасатели приняли ночью, в 00:26, когда девушка 2000 года рождения упала в Обь с Михайловской набережной.


«По обстоятельствам падения ничего сказать не могу. Это было поздно ночью. Девушка то-ли прыгнула, то-ли упала с набережной в воду. Через какое-то время информация поступила к нам. На место вышел экипаж, но неравнодушные рыбаки спасли девушку, подняли её к себе на борт. Спасатели помогли доставить девушку на берег и передали врачам скорой помощи. В спасении участвовали в основном очевидцы. По травмам ничего не знаю, она была в сознании», — прокомментировал Дмитрий Фокин.


На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.

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