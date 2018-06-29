Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках
Сегодня, 29 июня, на восемь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Лескова в Октябрьском районе Новосибирска.
Светофоры погаснут из-за планового отключения электричества.
«Плановое отключение светофорных объектов. Отключение электросетями. К 16:00 работу светофоров восстановят», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
В учреждении добавили, что также до 16:00 отключится пешеходный светофор у остановки «Октябрьский рынок».
«Оба светофора запитаны от одной точки. Работы проводят электросети», — пояснили в СМЭУ.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова