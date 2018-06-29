Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках

Светофоры погаснут на Бориса Богаткова и Лескова
Светофоры погаснут на Бориса Богаткова и Лескова

Сегодня, 29 июня, на восемь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Лескова в Октябрьском районе Новосибирска.


Светофоры погаснут из-за планового отключения электричества.


«Плановое отключение светофорных объектов. Отключение электросетями. К 16:00 работу светофоров восстановят», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


В учреждении добавили, что также до 16:00 отключится пешеходный светофор у остановки «Октябрьский рынок». 


«Оба светофора запитаны от одной точки. Работы проводят электросети», — пояснили в СМЭУ.


26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

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