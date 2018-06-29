Фото: S7 купила у немцев новейшие самолёты с тихим двигателем

Новый лайнер будет курсировать из Москвы в Иркутск и Бургас

S7 Airlines получила первый в России самолёт Airbus А321neo — лайнер уже поступил в парк авиакомпании напрямую с завода в Гамбурге. В ближайшее время лайнер будет выполнять рейсы из Москвы в Иркутск и Бургас.







В пресс-службе авиакомпании корреспонденту НГС сообщили, что до конца года планируется приобрести ещё три таких самолёта.





«Новый Airbus A321neo позволит нам увеличить емкости на дальних направлениях внутри России, а также предложить пассажирам новые международные маршруты. Мы рады, что пассажиры S7 Airlines смогут первыми оценить комфорт перелета на этих современных воздушных судах», — процитировали в пресс-службе авиакомпании генерального директора S7 Airlines Владимира Объедкова.





Airbus А321neo — это один из самых тихих самолётов





Самолеты семейства А320neo — самые малошумные среди лайнеров своего класса. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований ICAO, а площадь звукового следа на взлете на 50% меньше, чем у самолета предыдущего поколения.





Лайнер уже прибыл с завода в московский аэропорт Домодедово





В авиакомпании отмечают, что салон самолёта самый широкий среди конкурентов и имеет улучшенную звукоизоляцию. Кроме того, в салоне нового Airbus А321neo установлены самые вместительные багажные полки.





Приземление Airbus А321neo в аэропорту Домодедово





Новый лайнер рассчитан на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров — в экономическом. Все кресла оборудованы розетками с разъёмом USB и подставками для мобильных телефонов.





В мае прошлого года S7 Airlines закупила 16 самолетов Airbus А320neo — первых пассажиров этих лайнеров отправили из Новосибирска в Москву.

