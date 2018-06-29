Новосибирские военные создали спецгруппы для борьбы с беспилотниками

В состав новых спецгрупп вошли специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны

В новосибирских соединениях Центрального военного округа создали специальные группы, которые будут бороться с беспилотниками.







Группы по противодействию беспилотникам созданы по решению командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина. Спецгруппы уже начали отрабатывать практические навыки на полигонах под Новосибирском.





«Специальные группы используют станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления БЛА (Беспилотные летательные аппараты. — А.С.). <…> Основная задача военнослужащих — выявление и противодействие беспилотникам различного типа. Такие группы созданы во всех мотострелковых соединениях. Численность группы — около 50 человек», — сообщили в пресс-службе ЦВО.





Также в пресс-службе ЦВО отметили, что в состав спецгрупп вошли специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Главной целью военных будет внедрение боевого опыта, который был приобретён в Сирии.





Справка: Центральный военный округ дислоцирован на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб ЦВО находится в Екатеринбурге. Генерал-лейтенант Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа в ноябре прошлого года, говорится на сайте Минобороны РФ.





В мае под Новосибирском прошли масштабные сборы военных Центрального военного округа. Военные впервые отработают на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.

