«Собирали, как лего»: в Новосибирске продают ретро–лимузин за 75 миллионов

На сегодняшний день известно о 39 машинах «ЗИС–101»
На сегодняшний день известно о 39 машинах «ЗИС–101»

Ретро–клуб Новосибирской области выставил на продажу первый советский лимузин «ЗИС–101». За машину для советской элиты просят 75 миллионов рублей. Автомобиль реставрируют с 2012 года. 


Объявление о продаже ретро–автомобиля появилось на сайте «Авито» 12 июня. 


«Автомобиль 1936 год выпуска — это первый советский лимузин. Изначально машины предназначались для первых лиц государства и непосредственно Сталина. «ЗИС–101» скопирован с американского "Бьюик 32–90". Всего выпустили около 8 тысяч таких автомобилей. <...> Изначально покупали его, как лего: вот рама, вот колёса, вот двигатель не от этой машины. Мы собираем этот автомобиль с 2012 года», — рассказал корреспонденту НГС председатель ретро–клуба Новосибирской области Владимир Курдюмов.


Каркас «ЗИС–101» делали из дерева (бука)
Каркас «ЗИС–101» делали из дерева (бука)


У машины 2.9 - литровый мотор, мощностью 100 л.с., задний привод и 3–ступенчатая механическая коробка передач. По словам владельца, цена определена с последней продажи автомобиля. Два года назад «ЗИС–101» продали в Москве за 75 миллионов рублей. 


Дизайном кузова занималось американское кузовное ателье «Бадд» 
Дизайном кузова занималось американское кузовное ателье «Бадд» 


В прошлом году в Новосибирске выставили на продажу "чёрный воронок" НКВД за 9 миллионов рублей.

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