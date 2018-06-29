В Новосибирский зоопарк переехали три суриката (фото)

Зверьки всего 25-35 сантиметров в длину

В Новосибирский контактный зоопарк «Лесное посольство» привезли трёх самцов сурикатов.





В природе эти млекопитающие обитают в Южной Африке, но в Новосибирск переехали из частного российского зоопарка.







«Для новосёлов в «Лесном посольстве» специально построили новый вольер – песочницу с качелями, столбиками, укрытиями, которые имитируют привычную природную среду», – говорится в пресс-релизе контактного зоопарка.









В неволе сурикаты хорошо приживаются и быстро привыкают к людям





Сурикатам уже придумали имена – их назвали Амур, Енисей и Иртыш.







«Необычные имена сурикатам выбрали сотрудники компании «Город мастеров». Они провели конкурс и решили, что сибирским жителям – нужны сибирские имена», — сообщил смотритель «Лесного посольства» Юлия Рихтер.







На прошлой неделе из Новосибирского зоопарка увезли леопардов, маралов и тигрёнка. Им нашли новый дом в других городах.

