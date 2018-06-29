ФК «Сибирь» подписал контракт с защитником Михаилом Смирновым
Футбольный клуб «Сибирь» подписал контракт с 28–летним защитником Михаилом Смирновым. В прошлом сезоне игрок выступал за краснодаркую «Кубань» в ФНЛ.
Михаил играл за молодёжную команду «Зенита», дубль Пермского «Амкара», «Нефтехимик», «Тосно» и «Кубань»
Недавно в ФК «Сибирь» вернулся Максим Житнев. Болельщики трижды признавали его лучшим игроком команды.
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Иван Жежер
Фото fc-sibir.ru