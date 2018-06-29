ФК «Сибирь» подписал контракт с защитником Михаилом Смирновым

В начале карьеры Михаил Смирнов считался кандидатом в юношескую сборную России
В начале карьеры Михаил Смирнов считался кандидатом в юношескую сборную России

Футбольный клуб «Сибирь» подписал контракт с 28–летним защитником Михаилом Смирновым. В прошлом сезоне игрок выступал за краснодаркую «Кубань» в ФНЛ.


Михаил играл за молодёжную команду «Зенита», дубль Пермского «Амкара», «Нефтехимик», «Тосно» и «Кубань»



ФК «Сибирь» подписал контракт с защитником Михаилом Смирновым


Недавно в ФК «Сибирь» вернулся Максим Житнев. Болельщики трижды признавали его лучшим игроком команды.

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