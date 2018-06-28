Не нужен им берег турецкий: приставы запретили 65 тысячам новосибирцев ехать в отпуск
В начале сезона отпусков судебные приставы Новосибирской области объявили, что в этом году запретили выезжать за границу 65 тысячам жителей региона.
Число невыездных должников за год выросло почти на 24 тысячи, а за первые полгода 2017-го приставы вынесли более 41 нового постановления о таких мерах.
«В период отпусков рискуют остаться дома неплательщики кредитов, в отношении которых вынесено свыше
В ведомстве напомнили, что после погашения долгов запрет на выезд снимается в течение недели.
«Как правило, запрет снимается в течение 3–5 дней, но тянуть не стоит. Когда судебный пристав получает квитанцию об оплате, он заносит это в базу и выносит постановление о снятии ограничения на выезд за пределы РФ. Это постановление он отправляет в Москву, в центральный аппарат ФССП, а центральный аппарат в ФСБ России, в пограничную службу. Срок перехода документов достаточно длительный, они отправляются реестрами. Пока мы получим ответ от ФСБ, может пройти до пяти дней. Поэтому рекомендуем должникам недели за две до командировки или отпуска решить все свои проблемы», — рассказывали ранее о процедуре в ФССП.
Обмануть приставов и вылететь из аэропорта другого региона не удастся: в январе новосибирские приставы отправили домой москвичку, которая хотела улететь на курорт из Толмачёво, — женщина надеялась, что в Сибири нет доступа к московской базе должников.
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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова
Скриншот r54.fssprus.ru