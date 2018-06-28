«Сдохни до пенсии»: сотни новосибирцев устроили в Первомайском сквере большой митинг

В Первомайском сквере в центре Новосибирска прошёл массовый пикет — более 500 человек выступили против пенсионной и налоговой реформ.


На митинг собралось более 500 человек 
На митинг собралось более 500 человек 


Митингующие выступили против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин и повышения НДС до 20%, объяснил корреспонденту НГС один из организаторов митинга, общественный активист Алексей Денисюк.


«У нас основные требования — это отказ полный от пенсионной реформы, второе — это снижение цен на бензин, третье — против повышения НДС», — коротко объяснил он.


Люди выкрикивали: «Медведева в отставку!»
Люди выкрикивали: «Медведева в отставку!»


Митингующие собрались у фонтана в Первомайском сквере
Митингующие собрались у фонтана в Первомайском сквере


Многие пришли на пикет с плакатами 
Многие пришли на пикет с плакатами 


Пикет начался вечером 28 июня, к его началу, по оценке организаторов, собрались более 500 человек. Позднее их количество увеличилось. Во время митинга организаторы собирают подписи под резолюцией, которую планируют адресовать президенту Владимиру Путину.


Акция прошла у фонтана в Первомайском сквере
Акция прошла у фонтана в Первомайском сквере


Митингующие выступили против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин
Митингующие выступили против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин


...и потребовали сохранить нынешнюю систему: 60 лет для мужчин и 55 — для женщин
...и потребовали сохранить нынешнюю систему: 60 лет для мужчин и 55 — для женщин


Среди участников митинга в основном люди старшего поколения. Плакаты и растяжки собравшихся были посвящены преимущественно теме повышения пенсионного возраста, к примеру: «Нет пенсионному дефолту», «Помоги государству — сдохни до пенсии» и другими. Были среди них и креативные надписи — так, девушка держала в руках рукописный плакат: «Я планировала умереть в окружении кошек, а не старых коллег». 


Среди собравшихся были и молодые люди
Среди собравшихся были и молодые люди


Организаторы собрали с участников митинга подписи — вместе с резолюцией их отправят президенту
Организаторы собрали с участников митинга подписи — вместе с резолюцией их отправят президенту


Часть митингующих забралась на фонтан
Часть митингующих забралась на фонтан


Новосибирцы уже несколько раз выходили на митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста. На одном из последних они предложили поднять его до 90 лет.

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