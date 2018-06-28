«Сдохни до пенсии»: сотни новосибирцев устроили в Первомайском сквере большой митинг
В Первомайском сквере в центре Новосибирска прошёл массовый пикет — более 500 человек выступили против пенсионной и налоговой реформ.
Митингующие выступили против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин и повышения НДС до 20%, объяснил корреспонденту НГС один из организаторов митинга, общественный активист Алексей Денисюк.
«У нас основные требования — это отказ полный от пенсионной реформы, второе — это снижение цен на бензин, третье — против повышения НДС», — коротко объяснил он.
Пикет начался вечером 28 июня, к его началу, по оценке организаторов, собрались более 500 человек. Позднее их количество увеличилось. Во время митинга организаторы собирают подписи под резолюцией, которую планируют адресовать президенту Владимиру Путину.
Среди участников митинга в основном люди старшего поколения. Плакаты и растяжки собравшихся были посвящены преимущественно теме повышения пенсионного возраста, к примеру: «Нет пенсионному дефолту», «Помоги государству — сдохни до пенсии» и другими. Были среди них и креативные надписи — так, девушка держала в руках рукописный плакат: «Я планировала умереть в окружении кошек, а не старых коллег».
Новосибирцы уже несколько раз выходили на митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста. На одном из последних они предложили поднять его до 90 лет.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова