Видео: пенсионерка замерла на полчаса, чтобы помешать подозрительной компании рыться в траве

Возле дома на улице Столетова все выходные подозрительные люди искали что-то на газонах
Возле дома на улице Столетова все выходные подозрительные люди искали что-то на газонах

Пожилая женщина просидела на лавочке у подъезда дома на улице Столетова около получаса, чтобы помешать подозрительным людям искать во дворе, предположительно, «закладки» с наркотиками. 


Случай попал на камеры домофона — видео опубликовано на YouTube-канале «Безопасный дом». На кадрах запечатлена компания людей, подъехавших к дому и пытающихся что-то отыскать в зарослях травы у подъезда. При посторонних свидетелях компания поиски прекратила. 


«Подъезжает машина, <…> выходят два молодых человека и девушка. Ну, знаете, вид у них такой, как бы получше выразиться, потрёпанные такие, неопрятно одетые. <…> Они, наверное, думали, что я посижу, встану и уйду, а меня уже просто заинтересовало. В подъезде я всех знаю, в соседних подъездах тоже все люди знакомые. А тут вижу: не наши люди», — рассказала корреспонденту НГС пенсионерка, попавшая на видео и пожелавшая сохранить анонимность.



Эта же компания, как видно на видео с остальных камер, что-то искала на газонах и около других подъездов дома на Столетова. Жительница дома рассказала, что такое происходит регулярно — среди тех, кто обыскивает лужайки, замечали даже женщину с детской коляской. После всего этого жильцы дома написали в полицию коллективное заявление.


Записи с камер домофонов часто помогают: туда попадали серийный автовор в Калининском районепохитители автомобильных аккумуляторов и разносчики странных листовок с просьбами пожертвовать денег

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