Власти раздали сотне лучших медиков по 15 тысяч
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о награждении 100 лучших медиков — каждому досталась премия.
«Ежегодная премия в размере 15 тысяч рублей присуждается за особые заслуги и успехи в профессиональной деятельности и в честь Дня медицинского работника», — сообщили на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.
Среди награждённых — заведующие отделениями, врачи, медсёстры, фельдшеры лечебных учреждений Новосибирска и области, а также преподаватели в медицинских колледжах. Полный список победителей опубликован на сайте минздрава.
В пресс-службе ведомства корреспонденту НГС уточнили, что больницы и поликлиники вносили ходатайство за лучших медиков в коллективе.
«В данном представлении указываются конкретные результаты деятельности медицинского работника, его вклад в развитие здравоохранения, использование современных медтехнологий», — добавили в министерстве.
Ранее, в июне, Минздрав РФ назвал имена трёх новосибирских докторов, которые победили во Всероссийском конкурсе врачей. Они получили премии — 800 тысяч рублей на троих.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова