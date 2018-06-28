Власти раздали сотне лучших медиков по 15 тысяч

В список лучших попали врачи, медсёстры и фельдшеры
В список лучших попали врачи, медсёстры и фельдшеры

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о награждении 100 лучших медиков — каждому досталась премия.


«Ежегодная премия в размере 15 тысяч рублей присуждается за особые заслуги и успехи в профессиональной деятельности и в честь Дня медицинского работника», — сообщили на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.


Среди награждённых — заведующие отделениями, врачи, медсёстры, фельдшеры лечебных учреждений Новосибирска и области, а также преподаватели в медицинских колледжах. Полный список победителей опубликован на сайте минздрава.


В пресс-службе ведомства корреспонденту НГС уточнили, что больницы и поликлиники вносили ходатайство за лучших медиков в коллективе.


«В данном представлении указываются конкретные результаты деятельности медицинского работника, его вклад в развитие здравоохранения, использование современных медтехнологий», — добавили в министерстве.


Ранее, в июне, Минздрав РФ назвал имена трёх новосибирских докторов, которые победили во Всероссийском конкурсе врачей. Они получили премии — 800 тысяч рублей на троих.

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