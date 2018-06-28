Новосибирские диггеры спасли щенка, который жил под землёй два месяца

После спасения щенка передали волонтёрам
После спасения щенка передали волонтёрам

Новосибирские диггеры из проекта «За гранью дозволенного» спасли щенка, провалившегося в коллектор недалеко от дома на Пристанском переулке, 5Б в Железнодорожном районе Новосибирска.


За помощью к диггерам обратились волонтёры, которые не смогли самостоятельно освободить пса. 


«Мне скинули объявление волонтёров, и я решил помочь. Тем более я этим уже занимался и хочу, чтобы моё увлечение несло какую-то пользу. Почему бы и нет? Это было в районе "Речпорта", вчера. Достать было очень сложно. Два часа пытались вместе с другом Колей вытащить. Там был теплоузел, в котором нужно было долго ползти. Половина обвалена была, и щенок в одном из обвалов застрял. Сорок минут его вытаскивали из-под обвала», — рассказал корреспонденту НГС диггер Евгений Кочкин.


На спасение щенка ушло несколько часов
На спасение щенка ушло несколько часов


По словам Евгения, сейчас щенок находится в руках волонтёров ОЗГ (Общественная зоозащитная группа. — А.С.) «КотоПёс», которые подыскивают ему дом. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель ОЗГ «КотоПёс» Мария Янченко, пёс находился под землёй несколько месяцев. 


«Местные жители сообщили, что щенок под землёй был с апреля. Они вызывали спасателей, но у тех не получилось его достать: щенок уходил вглубь узкого коллектора», — рассказала Мария Янченко. 


В сентябре прошлого года диггеры вытащили из коллектора котёнка, а потом с помощью НГС нашли ему новый дом

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