Новосибирские диггеры спасли щенка, который жил под землёй два месяца
Новосибирские диггеры из проекта «За гранью дозволенного» спасли щенка, провалившегося в коллектор недалеко от дома на Пристанском переулке, 5Б в Железнодорожном районе Новосибирска.
За помощью к диггерам обратились волонтёры, которые не смогли самостоятельно освободить пса.
«Мне скинули объявление волонтёров, и я решил помочь. Тем более я этим уже занимался и хочу, чтобы моё увлечение несло какую-то пользу. Почему бы и нет? Это было в районе "Речпорта", вчера. Достать было очень сложно. Два часа пытались вместе с другом Колей вытащить. Там был теплоузел, в котором нужно было долго ползти. Половина обвалена была, и щенок в одном из обвалов застрял. Сорок минут его вытаскивали из-под обвала», — рассказал корреспонденту НГС диггер Евгений Кочкин.
По словам Евгения, сейчас щенок находится в руках волонтёров ОЗГ (Общественная зоозащитная группа. — А.С.) «КотоПёс», которые подыскивают ему дом. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель ОЗГ «КотоПёс» Мария Янченко, пёс находился под землёй несколько месяцев.
«Местные жители сообщили, что щенок под землёй был с апреля. Они вызывали спасателей, но у тех не получилось его достать: щенок уходил вглубь узкого коллектора», — рассказала Мария Янченко.
В сентябре прошлого года диггеры вытащили из коллектора котёнка, а потом с помощью НГС нашли ему новый дом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото vk.com/public167415025