«Где твой хозяин?»: полиция и чиновники устроили облаву на торговые точки у «Золотой Нивы»

После прихода полицейских торговцы недорогой одежды свернули свою палатку

В Новосибирске прошёл рейд по местам незаконной уличной торговли — в микрорайоне «Золотая Нива» чиновники и полиция оштрафовали сразу трёх продавцов.







Внеплановый рейд прошёл сегодня днём, 28 июня. Специалисты мэрии Новосибирска вместе с сотрудниками полиции приехали к дому на улице Бориса Богаткова, 251, где часто ставят торговые палатки. По итогу они составили несколько протоколов — оказалось, что предприниматели занимались торговлей незаконно.





Первой точкой стала палатка с одеждой, которой заправлял гражданин Таджикистана. Как только участники рейда подошли к ней, его коллеги на противоположной стороне улицы быстро свернули торговлю и скрылись. «Участковый полиции! Ваши документы? Документы на право торговли есть? Почему у вас нет документов? Кто разрешил вам здесь установить торговую точку? Вы продавец? Хозяин есть?» — на череду вопросов полицейского торговец только пожал плечами и тихо ответил, что не понимает его вопросов.





Ещё несколько минут назад перед женщиной на табуретке был стол с товарами на продажу — она быстро ретировалась, как только увидела полицейских





Палатку с одеждой развернули рядом с супермаркетом





После прихода полицейских торговец начал медленно собирать товар по коробкам





Неподалёку от первого нарушителя участники рейда наткнулись на второго — мужчина торговал молоком из Мошковского района на розлив прямо из кузова грузовой «Газели». Документы на аренду места у него были, но в них нашлись нарушения.





Молоком торговали прямо на тротуаре





Молочнику пришлось отогнать свою «Газель»





Согласно договору, молочник должен был стоять у самого дома, а не у дороги, где более проходное место, но позже оказалось, что и у дома он стоять не имеет права





«Управляющая компания "Дзержинец" выдала договор на установку [машины с молоком] на придомовой территории по адресу: Бориса Богаткова, 249. Придомовая территория далеко там, человек, транспортное средство стоит, во-первых, на тротуаре, во-вторых, не в границах придомовой территории. Мало того, такой договор незаконен — на придомовой территории размещение торговых объектов запрещено СанПином. Поэтому сейчас будем требовать паспорта, составлять протокол», — объяснил начальник отдела нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии Денис Колмаков. Он добавил, что этот и подобные случаи разбирают в прокуратуре для того, чтобы оспаривать договоры, подписанные с превышением полномочий.





«Если у вас есть договор на аренду квартиры, это не значит, что вы можете в другой квартире расположиться. Здесь ситуация та же самая», — заявил чиновник. В ответ молочник лишь развёл руками. Ему придётся заплатить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, если это первое нарушение. В дальнейшем они поднимутся в два-три раза.





Рядом с молочником развернули лавку с фруктами





У семьи, которая в ней торговала, не было документов





Местные жители пытались защитить торговцев, оправдывая их качественными и свежими фруктами и овощами





По соседству с молочным грузовиком расположилась открытая фруктовая лавочка, в которой торгует семья из ближнего зарубежья. У них вообще не было никаких документов, даже паспортов.





«Нарушения у всех одинаковые: все стояли на муниципальной земле без каких-либо документов от мэрии Новосибирска. Эти (продавцы на "Газели" с молоком. — К.Ш.) стоят по какому-то договору, который не имеет отношения к этой территории, эти (торговцы с фруктовой лавкой. — К.Ш.) вообще стоят без каких-либо документов. Полицейские пытаются вытребовать документы, удостоверяющие личность, для составления протокола. То, что это подлежит демонтажу, — это безусловно», — пояснил чиновник.





За полчаса сотрудники оштрафовали и прогнали сразу трёх продавцов — на них составили протоколы





По итогу на всех продавцов, которых успели поймать, составили административные протоколы. Документы, которыми оправдывались некоторые нарушители, не были заверены мэрией, которая выдаёт продавцам право на торговлю в определённом месте. Всего же за полгода, по словам чиновников, мэрия демонтировала 150 незаконных объектов в городе. Самыми проблемными местами в Новосибирске остаются стихийные точки у станций метро «Золотая Нива», «Заельцовская» и «Речной вокзал», улица Крылова и район Ленинского рынка.







«По моему личному мнению, мы не можем победить незаконную торговлю, потому что некоторое время назад, в 90-е и начале "нулевых", полномочия органов местного самоуправления были существенно сокращены по этой части. Без полиции мы не можем ни требовать паспорт, ни изъять продукцию. Составление протоколов, учитывая размеры штрафов, не является достаточно действенной мерой, потому что штрафы на граждан составляли 500 рублей, тысяча рублей. Я думаю, для продавца это не такая большая сумма», — добавил Денис Колмаков.





За квартал на незаконных торговцев составляют более 500 протоколов по городу. Если они не заплатят штраф, им предстоят общественные работы. «С недавнего времени мэрия предусмотрела такую ответственность — либо штраф в двойном размере, либо обязательные работы — мэрия предлагает гражданам отработать эти штрафы на общественном кладбище».







Недавно у новосибирцев появилась возможность сообщать о незаконных торговцах онлайн — с помощью портала «Мой Новосибирск».