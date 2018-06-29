Прям как в тропиках: новосибирцев ждут жаркие и мокрые выходные
Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на пятницу и предстоящие выходные — в регионе сохранится жара вместе с грозовыми ливнями.
Циклон с запада, который принёс погоду в Новосибирскую область, не уходит, и в выходные в регионе сохраняется картина последней недели: жара и дожди.
«Поэтому в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер южный 5–10 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По прогнозу Гидрометцентра, по ночам с 29 июня по 1 июля температура будет
В мэрии Новосибирска предупредили, что из-за гроз в Новосибирске возможны аварийные ситуации: обрывы линий электропередачи, падающие деревья, нарушения в работе общественного транспорта и в работе ливневых канализаций.
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Мария Морсина
Фото Анжелики Виллиус