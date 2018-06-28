Опять испытания: жители левобережья останутся без горячей воды на неделю

Горячую воду начнут отключать утром 30 июня
Горячую воду начнут отключать утром 30 июня

Власти Новосибирска объявили о начале гидравлических испытаний теплосетей — с начала июля они пройдут в зоне ТЭЦ-3 и приведут к отключению горячей воды в Кировском и Ленинском районах города.


«С 1 июля специалисты филиала "Тепловые сети" новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" будут проводить испытания тепловых сетей на плотность и прочность в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3. Отключение горячей воды — с 1 по 12 июля (максимальный срок)», — сообщили в пресс-службе мэрии.


В мэрии отметили, что для того, чтобы провести испытания максимально быстро, работы будут вестись круглосуточно. Горячую воду вернут по отдельным улицам и кварталам сразу после устранения найденных при испытаниях дефектов.


Испытания пройдут с 1 по 8 июля:

  • в Ленинском районе: Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская;
  • в Кировском районе: Серафимовича, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко;
  • жилмассивы: Троллейный и Юго-Западный;
  • микрорайоны: Западный, «Чистая Слобода», «Затон».

При этом температура горячей воды в системе начнёт снижаться за день до начала испытаний — с 8:00 субботы, 30 июня.


С конца июня из-за испытаний на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 горячую воду отключили сразу в семи районах в правобережной части Новосибирска.

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