Бабушка бросила 8-летнего внука в аэропорту Толмачёво: его пришлось отдать в детдом

Родители заявили, что не могут прилететь в Новосибирск за сыном

Жительница Кыргызстана оставила в новосибирском аэропорту 8-летнего ребёнка, а сама улетела из России рейсом Новосибирск — Фергана. Инцидент произошёл 26 июня.







«Летели в Фергану трое пассажиров, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница S7 в аэропорту Новосибирска. — Двое детей, один совсем маленький, второй постарше, и их бабушка — как мы поняли, она не родная второму ребёнку. Их задержали на границе, у мальчика были проблемы с документами. Сказали, что мальчик не летит. Бабушке было предложено остаться, но она отказалась. Сказала: "У меня нет денег"».







Сотрудница компании уточнила, что полицейские связались с матерью мальчика, которая живёт в Южно-Сахалинске, — та заявила, что денег на перелёт у неё нет. Поэтому сотрудники полиции определили мальчика в один из детских домов Новосибирска.





«Ребёнок уже сколько находится в России, и родители не особо шевелятся, — недоумевает сотрудница S7 в аэропорту Новосибирска. — Родители ссылаются на то, что у них нет денег. Бабушка вообще странно поступила. А отправить домой от авиакомпании [без сопровождения] мы не можем, так как ребёнок маленький».







В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.





«По изложенной вами информации мы проверок не проводим», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.





В апреле НГС писал о 10-летней Ангелине Рыбаловой — её не могли привезти в Новосибирск из Таиланда. Родители девочки были арестованы полицией: отца обвинили в грабеже, а мать — в соучастии и подготовке этого преступления. После публикации истории семьи Рыбаловых на НГС врио губернатора Андрей Травников распорядился помочь попавшей в беду девочке. Уже на следующий день Ангелина прилетела рейсом авиакомпании S7 в Новосибирск.