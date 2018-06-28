Слишком много беременных: новосибирский роддом внезапно закрыли до июля

Роддом ЦКБ закрыт для новых рожениц до понедельника

Роддом ЦКБ в Академгородке пришлось временно закрыть из-за наплыва рожениц — новых беременных пациенток отправляют в роддом в Кировском районе Новосибирска.







О внеплановом закрытии родильного дома ЦКБ в редакцию НГС сообщила читательница.







«Рожениц не принимают, комментарии, почему закрыли, давать отказываются», — написала она.







В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что роддом закрыт до понедельника «из-за производственной необходимости».







«Чтобы не допустить критической перегруженности, было принято решение перенаправить вновь поступивших в шестой [роддом в Кировском районе], где есть свободные места»,





— пояснили в минздраве.







Ситуация с большой нагрузкой случалась раньше и в других родильных домах Новосибирска, напомнили в ведомстве, — в таких случаях беременных женщин везут в другой роддом.







Ранее в Новосибирске сразу несколько крупных роддомов закрылись на ремонт — готовящимся к родам женщинам пришлось ехать в другие больницы.

