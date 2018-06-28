Слишком много беременных: новосибирский роддом внезапно закрыли до июля

Роддом ЦКБ закрыт для новых рожениц до понедельника
Роддом ЦКБ закрыт для новых рожениц до понедельника

Роддом ЦКБ в Академгородке пришлось временно закрыть из-за наплыва рожениц — новых беременных пациенток отправляют в роддом в Кировском районе Новосибирска.


О внеплановом закрытии родильного дома ЦКБ в редакцию НГС сообщила читательница.


«Рожениц не принимают, комментарии, почему закрыли, давать отказываются», — написала она.


В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что роддом закрыт до понедельника «из-за производственной необходимости».


«Чтобы не допустить критической перегруженности, было принято решение перенаправить вновь поступивших в шестой [роддом в Кировском районе], где есть свободные места», 


— пояснили в минздраве.


Ситуация с большой нагрузкой случалась раньше и в других родильных домах Новосибирска, напомнили в ведомстве, — в таких случаях беременных женщин везут в другой роддом.


Ранее в Новосибирске сразу несколько крупных роддомов закрылись на ремонт — готовящимся к родам женщинам пришлось ехать в другие больницы.

Прочтений: 2879
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено