На пляже у Обского моря зарезали подростка

Инцидент произошёл на пляже «Бумеранг»
Инцидент произошёл на пляже «Бумеранг»

Сегодня утром, 28 июня, на пляже «Бумеранг» было найдено тело 16-летнего подростка. По информации источника НГС, молодой человек погиб от ножевого ранения в шею. 


«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела 16-летнего подростка на территории пляжа «Бумеранг» по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — А. И.). В настоящее время следователи проводят следственные действия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. 


Обстоятельства убийства в ведомстве пообещали сообщить позже. 

Прочтений: 5549
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено