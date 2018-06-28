На пляже у Обского моря зарезали подростка

Инцидент произошёл на пляже «Бумеранг»

Сегодня утром, 28 июня, на пляже «Бумеранг» было найдено тело 16-летнего подростка. По информации источника НГС, молодой человек погиб от ножевого ранения в шею.







«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела 16-летнего подростка на территории пляжа «Бумеранг» по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — А. И.). В настоящее время следователи проводят следственные действия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.







Обстоятельства убийства в ведомстве пообещали сообщить позже.