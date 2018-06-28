Ночные художники расписали леса и забор у здания на Советской

Неизвестные расписали граффити забор и леса, установленные у Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки на улице Советской — в администрации учебного заведения рассказали, что это сделали ночью после Дня города без всяких разрешений.





Администрация консерватории возмущена появившимися граффити





«Во-первых, леса и всё, что там происходит, к нам не относится. Этим занимается фирма "Меандр", — прокомментировал вопрос НГС ректор консерватории Константин Курленя. — Во-вторых, очень сильно просил бы вас адресовать этот вопрос нашим правоохранительным органам. Потому что пора бы поймать этих художников, которые там везде лазят. Мы забор перекрашиваем уже в который раз из-за того, что они на нем все время малюют».











Леса консерватории разрисовали после Дня города





По словам Курлени, граффити появились ночью после Дня города. А забор вокруг реконструируемого здания расписывают регулярно, при этом администрация Центрального округа заставляет именно консерваторию убирать эти рисунки.





Константин Курленя отметил, что, вероятнее всего, эти граффити останутся — смысла менять леса почти нет, поскольку работы должны закончиться через два месяца, до 31 августа.







НГС отправили запрос по поводу граффити в компанию «Меандр», которая занимается реставрацией Новосибирской консерватории.







Леса на здании Новосибирской консерватории имени Глинки появились в мае прошлого года. На ремонт здания консерватории министерство культуры России выделило 18,5 миллионов рублей.