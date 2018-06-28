На Плющихинском начали строить детский сад
На Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска начали строить детский сад на 165 мест — работы должны закончить в IV квартале 2019 года.
Известно, что детский сад расположится на улице Татьяны Снежиной, рядом со строящейся школой. Согласно паспорту объекта, в новом детском саду будет три этажа.
Информацию о строительстве детсада корреспонденту НГС подтвердил директор группы компаний «ДИСКУС», депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Джулай.
«Финансирование строительства четвёртого детского сада на Плющихинском жилмассиве проводится в рамках федеральной программы. Садик рассчитан на 165 мест. Строительство ведет УКС (Управление капитального строительства. — А.С.) мэрии города Новосибирска <...>. Мы со своей стороны оперативно обеспечили возможность подключения к коммуникациям, дорожно-транспортной инфраструктуре, а также и дальше будем делать все, что от нас зависит как основного застройщика данной территории», — сообщил Алексей Джулай.
На днях стало известно, что В Новосибирске возобновили строительство бассейна, который законсервировали на Затулинском жилмассиве 10 лет назад.
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Александр Сильченко, Елена Громкова
Фото из архива НГС (1), предоставлено Артёмом Кулаковым (2)