Аэропорт с размахом: в Толмачёво построят новый терминал за 15 миллиардов

На сегодняшний день в аэропорту Толмачёво доля трансферных пассажиров составляет 20%, а к 2023-му, по прогнозам, составит уже около 50%

В новосибирском аэропорту Толмачёво построят новый терминал площадью 100 тысяч квадратов — его стоимость составит 15 миллиардов рублей.







Изначально, в 2017 году, генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич говорил, что проект реконструкции терминального комплекса будет представлять собой объединение двух существующих терминалов внутренних и международных линий — пространство между ними должны были застроить, сообщили в пресс-службе аэропорта. После всех этапов реконструкции общая площадь терминала должна была вырасти с 53 тысяч до 95 тысяч кв. м, при этом площадь сектора внутренних авиалиний увеличилась бы вдвое (сейчас она равна примерно 26 тысячам квадратов).







Но в итоге акционеры Толмачёво из «Новапорт холдинга» решили не проводить реконструкцию, а построить новый терминальный комплекс площадью порядка 100 тысяч кв. м — это связано с новыми технологиями и требованиями к обслуживанию растущего пассажиропотока и изменениями его структуры. Пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина пояснила корреспонденту НГС, что сейчас идёт уточнение параметров будущего терминала, которое завершится в июле. Инвестиции в проект составят около 15 миллиардов рублей.







Предполагается, что проект будет реализован в два этапа с 2019-го по 2023 годы. Так, в аэропорту учли, что в 2023 году в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд, поэтому нужно будет заранее обеспечить приём большего количества пассажиров. По предварительным оценкам, пропускная способность аэропорта за счёт нового терминала как минимум удвоится. Сейчас оба терминала обслуживают по 3,1 тысячи пассажиров в час, добавила Ирина Шавшина.





Кроме того, аэропорт планирует к 2019 году ввести в эксплуатацию новую фабрику бортового питания площадью 5 тысяч кв. м.







«Сейчас проектные работы завершены, строительство планируется начать в июле-августе 2018 года. Проектная мощность фабрики — 16 тысяч рационов питания в сутки. Действующий цех занимает площадь около 1 тысячи кв. м», — пояснила Ирина Шавшина.