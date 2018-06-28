Три ребёнка из Новосибирска попали в больницу после укусов клещей

Трёх детей пришлось госпитализировать с клещевым энцефалитом 
Трёх детей пришлось госпитализировать с клещевым энцефалитом 

Энцефалитные клещи укусили трёх детей из Новосибирской области — маленьких пациентов пришлось госпитализировать.


С апреля по июнь врачи зарегистрировали 26 случаев заболевания клещевым энцефалитом среди жителей Новосибирской области, из них три ребёнка в возрасте 5, 8 и 9 лет, рассказали сегодня корреспонденту НГС в региональном управлении Роспотребнадзора.


Взрослые были госпитализированы в инфекционную больницу № 1, а дети с клещевым энцефалитом попали в детскую городскую больницу № 3.


«Все дети выписаны в удовлетворительном состоянии. Все трое были не привиты», — уточнили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.


Ранее врачи сообщили, что четверо новосибирцев оказались в реанимации из-за укусов клещей.

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