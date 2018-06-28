Водителя приговорили к обязательным работам за стрельбу в пробке на Ипподромской

Инцидент произошёл на улице Ипподромской, когда водители стояли в пробках

Вчера, 27 июня, Калининский районный суд Новосибирска признал Евгения Ровнова виновным в хулиганстве — мужчина ехал в пробке и выстрелил в соседний автомобиль из травматического пистолета.







Инцидент произошёл 19 сентября 2017 года. Ровнов ехал по улице Ипподромской на автомобиле KIA Sorento, а потерпевший — в попутном направлении на Mazda 3323.





«Движение было замедленно, и они маневрировали, — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Калининского района Елена Новикова. — Ровнову показалось, что ему нахамили. Ровнов выразился в адрес потерпевшего грубой нецензурной бранью в присутствии других водителей и в присутствии жены, которая сидела рядом с потерпевшим. После чего достал травматический пистолет и произвёл выстрел в сторону потерпевшего».





По словам прокурора, потерпевший утверждал, что осужденный целился именно в него, но ему удалось увернуться, и поэтому Ровнов попал в крыло автомобиля. Причинённый ущерб был оценён в 80 тысяч, однако пострадавший не стал предъявлять исковые требования к Ровнову.





Суд признал Евгения Ровнова виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов.





Похожий случай произошёл в Новосибирске несколько лет назад — на улице Авиастроителей после мелкого дорожного конфликта молодой человек несколько раз выстрелил в автомобиль с семейной парой и уехал. Пуля разбила лобовое стекло.