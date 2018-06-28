Угон по объявлению: новосибирца отправили под суд за продажу чужих велосипедов

Обвиняемый воровал велосипеды в Заельцовском районе города
Обвиняемый воровал велосипеды в Заельцовском районе города

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего новосибирца Дмитрия Лепилина, который обвиняется в краже велосипедов.


По версии следствия, в мае этого года Лепилин фотографировал велосипеды жителей Заельцовского района города и выкладывал фото в интернете для продажи.


«Данные действия Лепилин выполнял с целью последующего хищения велосипедов в случае, если объявления кого-либо заинтересуют. Уже после того, как велосипедами интересовались покупатели и высказывали намерение купить, Лепилин похищал их и продавал», — сообщили в прокуратуре.


Сейчас Дмитрию Лепилину предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Наиболее строгое наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок до шести лет. Дело будет рассмотрено в Заельцовском районном суде Новосибирска.


В прошлом году с помощью видео с камер наблюдения полиция поймала серийных похитителей велосипедов из домов Ленинского района. 

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