Угон по объявлению: новосибирца отправили под суд за продажу чужих велосипедов
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего новосибирца Дмитрия Лепилина, который обвиняется в краже велосипедов.
По версии следствия, в мае этого года Лепилин фотографировал велосипеды жителей Заельцовского района города и выкладывал фото в интернете для продажи.
«Данные действия Лепилин выполнял с целью последующего хищения велосипедов в случае, если объявления кого-либо заинтересуют. Уже после того, как велосипедами интересовались покупатели и высказывали намерение купить, Лепилин похищал их и продавал», — сообщили в прокуратуре.
Сейчас Дмитрию Лепилину предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Наиболее строгое наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок до шести лет. Дело будет рассмотрено в Заельцовском районном суде Новосибирска.
В прошлом году с помощью видео с камер наблюдения полиция поймала серийных похитителей велосипедов из домов Ленинского района.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото из архива НГС