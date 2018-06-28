Следователи схватили подозреваемого в убийстве охранника бара «Ухо & Медведь»

В марте в память об убитом охраннике возле караоке-бара «Ухо & Медведь» возлагали цветы

Следователи задержали 30-летнего новосибирца по подозрению в убийстве охранника караоке-бара «Ухо & Медведь».





42-летний сотрудник охраны погиб от выстрела в висок в ночь на 21 марта. По версии следствия, погибший отказался пропустить внутрь 37-летнего посетителя, который отмечал в баре свой день рождения, из-за того, что гость отказался снимать верхнюю одежду. Между охранником и друзьями именинника разгорелся конфликт.





«37-летний мужчина умышленно нанёс ему (охраннику. — А.И.) телесные повреждения, а затем 30-летний брат виновника торжества произвёл выстрел в голову потерпевшего. Братья и их гости спешно покинули место происшествия», — сообщили в пресс-службе СК России по НСО.







Участник конфликта был задержан — было установлено, что он причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, а его брат был объявлен в международный розыск.





«В настоящее время 30-летний обвиняемый, который произвёл выстрел в голову сотруднику охраны, задержан, с ним проводятся следственные действия», — пояснили в Следственном комитете.





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С корреспондентом НГС связался адвокат подозреваемого в убийстве 30-летнего Ивана Зыбарева Николай Муштин и пояснил, что Зыбарев сам явился в полицию.





«Вчера в 12 часов, Зыбарев Иван, задавленный муками совести, явился с явкой с повинной самостоятельно в главное управление МВД России по Новосибирской области. Никто его не задерживал, никакая это не спецоперация, не заслуга Следственного комитета. Человек явился сам, сам сдался властям», - заявил Муштин.